במעמד נשגב של הוקרה וביצור מוסדות באבוב 45 ביוניאן סיטי, הופיע בהדרו האדמו"ר מבאבוב 45, לצד עוד רבנים דגולים ואישי ציבור מכובדים • אורח הכבוד הרה"ג ר' אלעזר מרדכי סופר אב"ד סאטמר לינדן ורב הקהילה הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם חתן האדמו"ר, נשאו מדברותיהם בשגב המעמד • בסיום המעמד התגייס קהל החסידים ברוח נדיבה והרים תרומה הגונה ומרשימה למען ביסוס והרחבת מבצרי התורה והחסידות (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה זכו לשבת שכולו עונג בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה בעיר יוניאן לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו | החסידים ותושבי המקום נהרו לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | ביום ראשון, זכו לשבע ברכות ייחודית עם האדמו"ר, כשלפני כן זכו ילדי החמד למעמד מיוחד | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
תלמידי ת"ת באבוב 45 ביוניאן סיטי התרגשו השבוע מהופעתו הכבודה של האדמו"ר בקרבם, לרגל מעמד 'החומש סעודה' לילדי החמד צעירי צאן הקדשים | האדמו"ר האזין בשקיקה לקול שירתם של התלמידים, ובסיום המעמד זכו חתני החומש לעבור מול פני הקודש לקבלת חומש ויקרא, כשרב הקהילה, הגה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם, מעניק להם דברי מתיקה (חסידים)
הכלה - נכדת האדמו"ר מבאבוב 45, בת לחתנו הרה"צ ר' חיים ברוך הלברשטאם | החתן -בן הרה"ג ר' יהושע פרץ הורוויץ, ר"מ בישיבת 'בית מאיר' | ע"פ תקנות הקהילה, נערכה השמחה בבית אבי הכלה ביוניאן סיטי | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול שביוניאן סיטי, ערך האדמו"ר מצאנז זוויעהיל את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | הרבי הרחיב בדברים במשנתו הטהורה של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו, תורה וחסידות 'תרין ריעין דלא מתפרשין' | צפו בתיעוד (חסידים)