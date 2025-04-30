הרב חיים מרדכי אוזבנד משמש כראש ישיבת עטרת שלמה, ונמנה על גדולי רבני הדור ומרביצי התורה בישראל. הרב אוזבנד ידוע כמחנך דגול ומגדולי המספידים בעולם הישיבות, ונחשב לאחד מראשי הישיבות המובילים בציבור החרדי. במהלך שנות פעילותו הרבות, הרב אוזבנד זכה להקים דורות של תלמידי חכמים והשפיע על אלפי תלמידים בישיבתו.

לאחרונה השתתף הרב אוזבנד בעצרת מספד גדולה שהתקיימה בהיכל ישיבת גאון יעקב בבני ברק, לזכרו של הגאון רבי זאב ברלין זצ"ל, ראש ישיבת גאון יעקב שנסתלק לבית עולמו ביום ט' אדר. בעצרת זו נשאו דברים ראשי ישיבות ותלמידים רבים, והרב אוזבנד היה בין המספידים המרכזיים שהעלו את גדולתו של הנפטר.

ישיבת עטרת שלמה, בראשותו של הרב אוזבנד, מהווה מרכז תורני חשוב בעולם הישיבות הליטאי. הישיבה ידועה ברמתה הגבוהה בלימוד התורה ובדרך החינוך המיוחדת שפיתח הרב אוזבנד לאורך השנים. תלמידי הישיבה זוכים להדרכה אישית ולחינוך תורני מעמיק, תוך שימת דגש על בניית אישיות תלמיד חכם שלמה.

הרב אוזבנד נחשב לאחד מגדולי המספידים בדורנו, והוא מוזמן לשאת דברי הספד בעצרות מספד רבות לזכרם של גדולי ישראל. יכולתו להעלות את גדולתם של הנפטרים ולהביע את אבל הציבור בדברים נוגעים ללב הפכה אותו לדמות מרכזית באירועי זיכרון חשובים בעולם הישיבות. דבריו בעצרות מספד מצוטטים רבות ומשמשים מקור השראה לרבים.

פעילותו החינוכית של הרב אוזבנד משתרעת על פני עשרות שנים, במהלכן הקים והנהיג את ישיבת עטרת שלמה למעמד של מוסד תורני מוביל. הרב שם דגש מיוחד על שילוב בין לימוד עמוק של התורה לבין בניית מידות טובות ואישיות תורנית מעוגלת. גישתו החינוכית משלבת את המסורת הליטאית המסורתית עם התאמה לצרכי הדור.