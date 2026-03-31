לאחר שבוע של התעלות בבני ברק, הרבי מסאדיגורה המריא לאנטוורפן שם יחגוג את הפסח בבית חותנו הגרא"ח שטרנבוך • קודם הנסיעה: הרבי שפך שיח ותחינה על קברי זקיניו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק • צפו בתיעוד ממעמדי אורה בשאיבת "מים שלנו" בקריית הרצוג, ובאפיית מצות ב"סילודין" ובהמשך כשהמוני החסידים וראשי העיר נהרו להתברך ולקבל "מצות שמירה" • סיקור מיוחד (חסידים)
לרגל יום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מסאסוב ע"ה, פקד בנה האדמו"ר מסאסוב, בראש קהל חסידיו, את קברה בבית העלמין בעיה"ק טבריה. למסע התפילה הצטרפו אחיו הרבנים: הגה"צ רבי משה טייטלבוים, רבם של חסידי סאטמר בירושלים, הגה"צ רבי שלמה טייטלבוים מאלעסק, וגיסו הגה"צ רבי דוד מאניש רבינוביץ, בנו של האדמו"ר ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל | הרבי העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט, וכן נשא תפילה מיוחדת על ציון אביו האדמו"ר בעל ה'מנחת יו"ט' מסאסוב זיע"א, לקראת יומא דהילולא החל ביום י"א אדר | לאחר התפילה ערך הרבי 'לחיים טיש' במבואות בית העלמין (חסידים)
לרגל הילולת ראש הישיבה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל אשר חלה אתמול (שני) ו' באדר, פקד בנו ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי את קברו בחלקת ראשי הישיבות בבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז', שם העתיר בתפילה שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט | בהמשך פקד את קבר אמו הרבנית ע"ה ואת קברו של עמיתו להנהגה ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל (חרדים)
האדמו"ר מטשערנוביל פקד הבוקר את ציון אביו זצ"ל, לרגל יום ההילולא החל ביום שבת קודש | האדמו"ר, שכידוע מתרחק מאור הזרקורים של המצלמות, נלכד בעדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר | פרחי החסידים שהבחינו בעבודתו של הצלם מאחורי החומות, מיהרו לשלוף מכיסיהם את פנסי הלייזר, והבהיקו אותם כלפיו למען יחדל ממלאכתו, אולם, על אף פנסי הלייזר רבי העוצמה, הצליח הצלם להגיש לפניכם תיעוד מרהיב מתפילתו של האדמו"ר, שמקומו גודר מבעוד מועד ע"י החסידים למען יעמדו מרחוק ויחזו בעבודתו (חסידים)
ביום חמישי האחרון הגיע האדמו"ר הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו, לבית העלמין באשדוד, כדי להעתיר בתפילה באוהל ציון אביו הגה"צ רבי משה אהרן פינטו זצ"ל | בבית העלמין פגש במשפחות שכולות, והצטרף עמם לתפילה על קברי יקיריהם (חרדים)
סיפור בלתי ייאמן התרחש בימים האחרונים בעיירה היהודית הוותיקה פשיסחה בפולין, בו מעורבים מספר אנשי מפתח בכירים נוצרים מערים שונות בפולין, שנשלחו בהשגחה שמיימית מופלאה ומרתקת, להשיב מצבות יהודיות שנגזלו מבית הקברות של פשיסחה והותקנו בבית משפחה מקומית בפשיסחה | הסיפור המלא כאן ב'כיכר השבת' (חרדים)