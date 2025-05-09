לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"צ רבי משה הגר זצ"ל, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ, ערך בנו, האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את סדרי השבת האחרונה בהיכל בית מדרשו בשכונת הדר בחיפה | במהלך השבת השתתף גם האדמו"ר מלייפניק, לרגל שמחה משותפת | ביום ראשון, יום ההילולא, פקד האדמו"ר את הציון הקדוש של אביו זצ"ל באוהל בית ויז'ניץ בבית החיים שומרי שבת בבני ברק, שם העתיר יחד עם חסידיו ובני משפחתו לישועת הכלל והפרט (חסידים)
לרגל הילולת דודו, הגה"צ רבי משה הגר זצ"ל, ראש ישיבת 'סערט ויז'ניץ' ערך אחיינו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את השלחה"ט בהיכל הטישים במרכז החסידות בחיפה | בטיש השתתפו כלל החסידים, וכן משפחת ראש הישיבה זצ"ל מכל קצווי הארץ | בנו האדמו"ר משאץ ויז'ניץ ערך את הסיום ואמר את הקדיש יחד עם אחיו הגה"צ אב"ד סערט ויז'ניץ ירושלים (חסידים)