אחרי שעות ארוכות של כיפופי ידיים פולטיים, לחצים ופרסום ספינים וכותרות, הממשלה ניצלה ברגע האחרון מהתבזות בחוק פיזור הכנסת | מי שצפוי לחזור לכנסת במסגרת החוק הנורבגי הוא השר גולדקנוף שתמך בחוק | כל הפרטים על מה שיש בחוק הגיוס הצפוי והמוסכם - החלק הרע: לראשונה סנקציות מוסדיות ואישיות אחרי שנה (אקטואלי)
לאחר ההודעה המבישה של משרד החוץ הבריטי, שהחליט על הטלת סנקציות כלפי שני שרים ישראלים בכירים החברים בקבינט, התקשר שר החוץ הבריטי לשר החוץ סער, כדי לעדכן אותו על כך באופן רשמי, אך האחרון סירב לקבל את השיחה (חדשות חוץ)
הנציגים החרדים ישבו אמש לדיון ארוך אצל יו"ר ועדת חוץ וביטחון, שם לתדהמתם, הם נחשפו לרשימת הסנקציות ההזויה והבלתי-מתקבלת על הדעת, שמתכננים בוועדה | "הפגישה הייתה ארוכה לא בשל התקדמות בשיחות אלא כי היינו צריכים לשבת ולשמוע את הרשימה הבלתי נגמרת של הסנקציות נגד לומדי התורה", אמר גורם בכיר שנכח בפגישה לכתבנו | כל הפרטים ורשימת הסנקציות בפרסום ראשון (חדשות חרדים)
חקיקת חוק הגיוס ממשיכה להסתבך וכרגע האיום נראה בעיקר מתוך הקואליציה - ומכיוונו של יו"ר ועדת חוץ וביטחון | על פי העקרונות החדשים שרוצה להציב יולי אדלשטיין ונחשפים כעת לראשונה, יעדי הגיוס יהיו גבוהים ממה שהציג שר הביטחון ויותר מ-50 אחוז, הסנקציות תהיינה קשות יותר והסיכוי שזה יעבור את סף דלתם של גדולי ישראל שואף לאפס (חרדים)