יו״ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר, קיים היום דיון בנוגע לבניית מלון ליזם פלסטיני בירושלים ואמר בדיון: "תכנון בירושלים אינו עניין טכני בלבד, אלא סוגיה לאומית־ביטחונית. לא ניתן לתומך הטרור היזם הפלסטיני בשאר אל-מסרי, להשתלט על קרקעות בירושלים" (חדשות בארץ)
צביקה מור, אביו של החטוף ששב איתן, העלה טענות חמורות על אפליה מצד אוניברסיטת תל אביב ואמר: "בקשותי החוזרות לשאת דברים בפני קהל סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה" (כנסת)
לאחר מאבק ציבורי ארוך ומחאה נרחבת של תושבים וארגוני סביבה, צה"ל הודיע רשמית על ביטול התוכנית להקמת מתחם אימונים במעיין עין פית שברמת הגולן | ההחלטה התקבלה בעקבות הפקת לקחים מהלחימה בעזה ושיקולים סביבתיים (צבא)
במהלך דיון יזום על מצב העורף היום בכנסת, יו"ר הוועדה ח"כ אשר, התריע לנציגי מס רכוש שהגיעו לדיון: "ניכר שיש חוסר גדול בכח אדם בשטח, אתם חייבים לגייס בדחיפות שמאים נוספים שיסייעו לכם להתמודד עם העומס והיקף הנזקים ברשויות השונות, לא יכול להיות שתושבים שבתיהם נפגעו ימתינו שבוע למס רכוש" (חדשות)