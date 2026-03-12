תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)
במעמד צנוע ורב רושם, הוכנס בשבוע שעבר ספר תורה מהודר לבית המדרש 'קהל חסידים', בלב שכונת 'מתחם הסופרים' בצפון העיר בני ברק | קהל המתפללים פיזזו בעוז לכבוד התורה, בראשות רב הקהילה, הפוסק החסידי הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר | בסיום התהלוכה המרוממת הסבו בני הקהילה למסיבת 'לחיים', תוך שהם מרחיבים בשירה ובזמרה לכבוד התורה ולומדיה (חסידים)
ביקור מיוחד ומרגש התקיים לאחרונה בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, כאשר האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך ביקור הוד באזור. במהלך ביקורו, זכה האדמו"ר להתקבל בכבוד רב על ידי המרא דאתרא הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר ועל ידי הגאון רבי מרדכי גלבר, רבם של חסידי מונקאטש בבני ברק | בסיום הביקור סייר האדמו"ר עם הרבנים ברחובה של עיר (חסידים)
במעונו של האדמו"ר ממודז'יץ, התקיים מעמד ייחודי, עת העמיד הגאון החסידי רבי יחזקאל דרברמדיקר, דומ"ץ חסידי באיאן בב"ב, מנין אברכים עילויים מהחסידות בכור המבחן על כל הלכות טהרה מיורה דעה חלק ב', במסגרת פרוייקט ייחודי להעמדת מורי הוראה בחצר הקודש מודז'יץ | האדמו"ר השתתף בכל המבחן והביע הנאתו המרובה, ובסיום האציל מברכות קודשו לרוב (חסיידם)