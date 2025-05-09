בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, הכלה בת לחתנו הרב יוחנן טווערסקי, עב"ג החתן נכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא בן לבנו הרה"צ רבי בערל רוקח | לכבוד השמחה הגיע האדמו"ר מירושלים המתגורר בבורו פארק, לביקור בזק בארץ של יום אחד, והשמחה נחגגה בבית מדרשו ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים (חסידים)
ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו"ר ממחנובקא בעלזא במעונו של המקובל הגאון רבי דוד בצרי, לקבל ברכתו לקראת השמחה במעונו בשמחץ ה'בר מצווה' לנכדו, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי בעריל רוקח | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח בשגב ימי הספירה, וההכנה לקראת יו"ט שבועות הבעל"ט (חסידים)