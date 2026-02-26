בית משפט ביוון גזר עונשי מאסר על טל דיליאן, קצין בכיר לשעבר באמ"ן, ועל שותפתו העסקית שרה אלכסנדר פייסל חמו, במסגרת פרשת רוגלות שהסעירה את המדינה | עקבות של רוגלה הקשורה לחברה בבעלות דיליאן נמצאו בעשרות מכשירים, בהם של פוליטיקאים, שרים, אנשי מודיעין ואנשי עסקים | משרד האוצר האמריקני הטיל בשנים קודמות סנקציות על דיליאן (בעולם)
ישראל עקבה אחרי הכוחות האמריקניים במפקדה בקריית גת, וביצעה הקלטות של פגישות ושיחות בבסיס האמריקני | איסוף המודיעין במרכז התיאום האמריקני הניע את מפקד הבסיס האמריקאי, לזמן את עמיתו הישראלי לפגישה כדי לומר לו כי הדבר חייב להיפסק | צה"ל סירב להגיב לדרישתו של פרנק להפסיק את ההקלטות - וציין כי השיחות בתוך הבסיס "אינן מסווגות" (מדיני)
עוגיות אינן סתם קובצי טקסט קטנים שנשמרים בדפדפן - הן אחד הכלים המשפיעים ביותר על חוויית הגלישה ועל השאלה מי יודע עלינו ומה | מאז שנחשפו פרשות מתוקשרות כמו זו של פייסבוק ב־2011, הפכו העוגיות לסמל של מאבק בין נוחות טכנולוגית, לפרטיות אישית | כיום, בעקבות רגולציה מחמירה ודפדפנים שמגבילים עוגיות צד שלישי, האינטרנט נכנס לעידן חדש שבו הגולש מקבל יותר שליטה (טכנולוגיה)
זעם רב בקרב טייסי ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס, לאחר שהתברר להם כי החברה מחזיקה בגישה חופשית אל המידע בטלפון שלהם וכי למעשה היא עוקבת אחריהם לצד איסוף המידע מתוך הטלפון | זה מה שהתגלה בחקירת צורת הריגול (תעופה)
יועצו של רה"מ יונתן אוריך טען לחוקרים מדוע איפס את הנייד: "אני מחליף טלפונים באופן קבוע ומוחק הודעות, לאחר שגורמי ביטחון הזהירו אותי שאני נתון להאזנות ומעקבים" | אוריך הוסיף וטען: "לא שיבשתי את החקירה" (פוליטי)