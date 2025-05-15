שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב סיכלו ניסיון פריצה להר הבית עם גדי • 21 חשודים נעצרו לחקירה ושוחררו בבית המשפט | תנועת 'חוזרים להר': "בושה - המשטרה מתייחסת להקרבת קורבן בחומרה רבה יותר מאשר לרצח יהודים" (חרדים)
בהיכל בית מדרשו ערך האדמו"ר מנדבורנה ירושלים את השולחן הטהור לרגל פסח שני | האדמו"ר לבש בגדי לבן כמו בליל חג הפסח, ואמר את ההגדה, תוך שהחסידים מזמרים שירות ותשבחות | בסיום הטיש עברו הקהל לקבלת מצה לשמירה ברכה והצלחה (חסידים)
עטור בבגדי לבן לתפארת, וחבוש קאלפיק על ראשו, ערך האדמו"ר המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן את השלחה"ט לכבוד פסח שני, בשילוב סעודת הילולא לרגל הילולת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס | במהלך הסעודה שילב הרבי בדברי תורה שזורים את ההילולא עם היום הגדול ועורר את הקהל להרבות בצדקה עבור קופת רבי מאיר בעל הנס (חסידים)
בבית מדרשו שבביתו נאווה קודש בבורו פארק, ערך האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, את השלחה"ט לרגל 'פסח שני' | החסידים שהסבו סביב השולחן זכו לשעה של קורת רוח בצילו של האדמו"ר שהרחיב במאמרים ובדברי חסידות ברום מעלת היום הגדול (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל 'פסח שני' | האדמו"ר ערך את הסדר ואמר קטעים מ'הגדה של פסח', כמבין לבין מרחיב בדברי תורה ואגדה בענייני יציאת מצריים | החסידים זימרו ניגוני יו"ט, ולאחר הריקוד בסיום הטיש עברו כלל הציבור לקבל פיסת מצה אפיקומן מידי האדמו"ר, כסגולה לשמירה ברכה והצלחה (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב ששהה לנופש בעיירת מונסי, הגיע לתפילת שחרית ביום 'פסח שני', בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בעיר, אחר התפילה ערך הרבי טיש לחיים לבוש בבגדי שבת, כשהוא מרחיב ברום מעלת היום כפי המוזכר בספרי קדמונים | בסיום הטיש עברו כלל החסידים ובחורי החמד לקבל ברכת לחיים אישית מהאדמו"ר, טרם שובו למעונו בבורו פארק (חסידים)
בהיכל בית מדרשו במתחם הסופרים בבני ברק, ערך האדמו"ר ממיאלען את השולחן לכבוד ליל סדר שני, כמנהג אבותיו הק' למעלה בקודש | במהלך אמירת הגדה העלה הרבי עשן תוך שהוא מזמר ניגוני תודה לפני השי"ת על רוב חסדיו שעשה עם אבותינו במצרים (חסידים)
מאות חסידי תולדות אברהם יצחק, השתתפו אמש (שני) בעריכת השולחן לכבוד פסח שני, שערך האדמו"ר בקריית החסידות 'שיכון מעזריטש- הר יונה' שם שוהה למנוחה בימים אלו | בטיש השתתף גם האורח הרם הגה"צ גאב"ד מאקווא שכובד בכבוד מלכים לשבת לצידו של האדמו"ר על כסא מפואר | צפו בתיעוד (חסידים)
בבית מדרשו בעיר הקודש ירושלים ערך האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את ליל סדר פסח שני, תוך שהוא אומר את סדר ההגדה מריישא ועד גמירא כנהוג. בסיום הטיש המרומם, עברו קהל החסידים לקבל פיסת מצה לשמירה ברכה והצלחה (חסידים)
מאות חסידי ואוהדי בית נדבורנה התאספו אמש (שני) לעריכת השולחן הטהור שערך האדמו"ר במרכז החסידות בבני ברק, לרגל פסח שני | האדמו"ר אמר סדר ההגדה, שתה ארבע כוסות יין, ואכל כזית מצה | במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש והרחיב בדברי אמונה ובטחון | צפו בתיעוד (חסידים)
כנהוג בחצרות הקודש, ערך אמש (שני), האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, את השולחן הטהור לכבוד פסח שני | הרבי ערך כעין טיש ליל הסדר, כשהוא מזמר מניגוני החג, ואומר את סדר ההגדה כנהוג, כשבניו וחתניו מסובים סביב השולחן | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר משאץ אשדוד, נשיא מערכת הכשרות "בד"ץ שאץ", השוהה בימים אלו בעיר שנחאי שבסין, כדי לעקוב מקרוב אחר נהלי השגחה במקום, נצפה באמירת קידוש לבנה ברחובות סין, ובהמשך בעריכת השולה"ט לכבוד יום "פסח שני" יחד עם משגיחי הכשרות של הבד"ץ, בהיכל ביהמ"ד 'אמרי משה' שבהנהלת הרב אפרים בצלאל, מידידי חצה"ק שאץ (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, ששהה בשבוע האחרון לביקור ב'סאו פאלו' שבברזיל, ערך אמש (ראשון) טיש לכבוד פסח שני, בבית הרה"ג ר' משה יהודה פריד, ראש כולל 'מאור יהודה' בעיר | בטיש המיוחד השתתפו רבני העיר (חסידים)