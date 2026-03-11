עליית מדרגה מסוכנת: ממשל טראמפ הגדיר רשמית את אפגניסטן כ"מדינת כליאות שווא" – סיווג קיצוני שניתן לאיראן יממה בלבד לפני פתיחת המבצע הצבאי נגדה | בוושינגטון דורשים שחרור מיידי של בני הערובה האמריקנים ומזהירים: "הטאליבן ישלם מחיר כבד" (בעולם)
לאחר מתקפות הדדיות לאורך הגבול ותקיפות עומק בערים מרכזיות באפגניסטן, הודיע שר ההגנה הפקיסטני כי “הסבלנות נגמרה”; דיווחים על עשרות הרוגים משני הצדדים, נתונים סותרים לגבי היקף האבדות והישגי הלחימה (בעולם)
ברקע הצבירה המאסיבית של כוחות אמריקניים במזרח התיכון - איראן מקבלת סיוע ממקום בלתי צפוי | דובר הטליבאן זאביאללה מוג’אהיד אמר כי אזרחי אפגניסטן "נערכים לשתף פעולה" עם העם האיראני אם הוא יותקף על ידי ארה"ב | עוד אמר כי "הטליבאן אינו תומך במלחמה, אך עשוי לסייע לאיראן להתמודד עם ההשלכות של מתקפה נגדה" (העולם הערבי)
פקיסטן ואפגניסטן השכנות הידרדרו לעימות צבאי חריף בגבול, לאחר תקיפות אוויריות פקיסטניות בעומק אפגניסטן בתגובה למתקפות הטאליבן |עשרות אזרחים באפגניסטן נהרגו ומאות נפצעו בחילופי המהלומות | אחר הצהריים משרד החוץ של פקיסטן הודיע על הפסקת אש שהחלה היום ותמשך יומיים, בממשלת הטאליבן של אפגניסטן אישרו את הדבר (העולם הערבי)
סוכנות הידיעות הצרפתית (AFP) דיווחה הבוקר כי ממשלת טליבאן השעתה את משחק השחמט ברחבי אפגניסטן, בנימוק כי הוא עלול להיות קשור להימורים, האסורים על פי חוקי המוסר במדינה | "עד שיתקבלו הבהרות בנושא זה, השחמט מושעה באפגניסטן" נאמר (העולם הערבי)