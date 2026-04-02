ענקית הטכנולוגיה מציגה כלי מחקר חדש במערכת Microsoft 365 Copilot שמשלב בין GPT של OpenAI ו-Claude של Anthropic במנגנון שמשמש כמפקח איכות שנועד לצמצם טעויות ולשפר את אמינות התשובות | לצד ההכרזה, החברה מרחיבה את היצע כלי ה-AI הארגוניים (טכנולוגיה)
ענקיות הטכנולוגיה מובילות מהלך קיצוצים היסטורי - מגמה עולמית של מעבר לאוטומציה ובינה מלאכותית גורמת מדיניות רחבה של ארגון מחדש ולהעלמות של עשרות אלפי משרות | אינטל מתכננת פיטורים של עד 24% מהעובדים, מיקרוסופט מקצצת אלפי משרות, ובחברות הענק ההודיות נרשמים שיאי עזיבה | מטא, אמזון וגוגל פועלות להקטנת מצבת העובדים במקביל להרחבת תחומי הבינה המלאכותית (כלכלה)
ענקית הטכנולוגיה משחררת את Copilot Chat ללא עלות לאפליקציות Word, Excel, PowerPoint, Outlook ו-OneNote, כולל חוויית בינה מלאכותית משופרת, שדה קלט מורחב, תמיכה בתמונות ושילוב מודל GPT-5 | המשתמשים מקבלים גישה לאסיסטנט המקשר בין הקובץ הפתוח לתשובות, וממשקי עבודה נוחים, בעוד תכונות הפרימיום נשארות למנויים בתשלום (טכנולוגיה)
הסוכנות האמריקנית שאחראית על תחזוקה ותכנון של מאגר הנשק הגרעיני של ארה"ב (NNSA) נפרצה בעקבות פרצת אבטחה בתוכנת העבודה המשותפת SharePoint של מיקרוסופט | לא ידוע על מידע רגיש או מסווג שנחשף בשל הפרצה (בעולם)
על
רקע צונמי הפיטורים בחברות הענק בעמק
הסיליקון בכלל במיקרוסופט בפרט, בכיר בחברה המליץ לעובדים שפוטרו לאחרונה
בהצעה שתעזור להם להתמודד עם הקשיים
הנפשיים ולמצוא עבודה |
ההצעה עוררה סערה
והבכיר מהיר למחוק את ההצעה ההזויה (חדשות
טכנולוגיה)
ענקית הטק מיקרוסופט מצנזרת מיילים של עובדים, וחסמה הפצה של תכתובות שמכילות את המילים "פלסטין", "עזה" ו"ג'נוסייד" בתוך החברה ומחוצה לה – כך דווח היום | בחברה אישרו את הפרטים, ואמרו שהמהלך נועד להפחית את התפוצה הפנים-ארגונית של "אימיילים בנושאים פוליטיים" (בעולם)