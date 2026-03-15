8 לוחמי צה"ל נפצעו הבוקר בתאונת דרכים מבצעית בפאתי העיר עזה, כאשר האמר צבאי התהפך. מצבם של שני לוחמים הוגדר בינוני, בעוד שישה נוספים נפצעו באורח קל. הלוחמים, שהועברו לבית החולים "ברזילי" באשקלון, משתייכים לצוות הקרב של חטיבת כפיר | אמש, במרחב העיר עזה, מטוס קרב של חיל האוויר בהכוונת אוגדה 98, תקף וחיסל את מאגד אבופקידו סלמיה, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס (צבא)
הרמטכ״ל ערך סיום עם הכוחות המתמרנים בהעמקת הפעולה בעיר עזה ואמר: ״על כתפיכם מונחת המשימה להעמקת הפגיעה בחמאס ולהכרעת חטיבת עזה, על מנת לקיים את המשימה הערכית והחשובה ביותר" | קודם לכן אמר שר הביטחון: "האחים סינוואר הרסו את עזה ועז א-דין אל-חדאד יביא להחרבתה. אם חמאס לא ישחרר את החטופים ויתפרק מנשקו - עזה תיחרב" (חדשות)
אחרי חודשים של לחימה בעומק שטח אויב, כולל בשג'עיה וזייתון – צה"ל הודיע כי אוגדה 98 סיימה את פעולתה בצפון רצועת עזה לאחר לחימה ממושכת בלב מוקדי הטרור, שבה חוסלו עשרות מחבלים והושמדו מעל 1,500 תשתיות טרור. הכוחות כעת נערכים למשימות נוספות (צבא וביטחון)
על פי המידע שמגיע מתוך הרצועה, צה"ל מתכנן להשתלט על 75 אחוזים משטח הרצועה, עד כה צה"ל תקף במסגרת המבצע 2,900 מטרות וסיכל למעלה מ-800 מחבלים | יכולת המשילות של חמאס נפגעה באופן קשה. מרבית אנשי השלטון שלו חוסלו ויש לו בעיות רבות בשלטון הפנים למול האוכלוסייה | כל הפרטים מהמבצע (צבא וביטחון)
במהלך טקס החלפת מפקד חטיבת הצנחנים, בו נכנס אלוף-משנה ר' לתפקיד, אמר מפקד אוגדה 98, תת-אלוף גיא לוי כי "אנו עומדים בפני משימה משמעותית נוספת, המשימה לא תמה. אנחנו לקראת מערכה רחבה ומשמעותית, ברצועת עזה" (חדשות)