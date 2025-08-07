כחום היום, יצא היום האדמו"ר משבט הלוי, כשהוא מלווה בראש קבוצה נבחרת של תלמידיו וחסידיו, למעמד המסורתי של קצירת חיטים לצורך אפיית מצות מצווה לחג הפסח תשפ"ז הבא עלינו לטובה | המעמד המרומם, רווי ההתרגשות וההכנה הרוחנית, נערך בשדות החיטה, שם האדמו"ר עמל בעצמו וקצר את החיטים בהידור רב תחת השמש הקופחת (חסידים)
חברי הבד"ץ דחסידי בעלזא, ששבו זה עתה ממסע בארה"ב, עשו פעמיהם תיכף אל שדות החיטים, שם קצרו ברינה את החיטים תחת השגחתם הקפדנית, ועקבו מקרוב אחר עבודת אנשי השדה שעמלו על מלאכתם שעות ארוכות | לצד חברי הבד"ץ נצפו גם האדמו"ר רבי משה אבוחצירא, והגאון רבי סיני הלברשטאם שהגיע לבוש במלבוש עליון - מעיל חורפי רבני, על אף החום המעיק וקצר את חיטיו למצותיו לקראת פסח תשפ"ו (חרדים)
ממרומי גילו, טרח השבוע האדמו"ר מסערדאהעלי, ונסע לשדה חיטים גדול בארה"ב, שם קצר ברינה את החיטים לקראת חג הפסח תשפ"ו | לדברי הנוכחים במקום, האדמו"ר, אשר ידוע כאחד מגדולי הפוסקים בבורו פארק, טרח במשך מספר שעות תחת שמש קופחת לקצור את החיטים בהידור, ורק בסיום העבודה הלך לנוח קמעא, בשיא הקצירה נפגש האדמו"ר עם אחיו הגה"צ גאב"ד וויען, אשר גם בא לקצור חיטים, ונועדו לשיחה באמצע השדה | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב הגיע השבוע לקציר חיטים בשדה החיטים באזור ירושלים, בכדי לקצור את החיטים לקראת חג הפסח תשפ"ו | האדמו"ר לא התעצל, ועלה על הקומביין והחיטים נקצרו ברינה | בהמשך קצר הרבי את החיטים בעצמו, ואחר כך ערך טיש לחיים במקום, על ביצים ויין כשרים לפסח | הצלם שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב מהמקום (חסידים)
תיעוד ענק: גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, יצאו בהמוניהם בשבוע האחרון, כחום היום, לקצור חיטים לקראת חג הפסח שנת תשפ"ו, בשדה החיטים בלטרון | הרבנים עמלו בעצמם בטרחה של מצווה כשהם קוצרים ברינה את היבול תוך שירה וזימרה מתוך חביבות יתירה למצוות ישראל | שוקי לרר התמקם מבעוד מועד בשדה, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)