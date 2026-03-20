לאור המצב הביטחוני הקשה, התכנסו המונים השבוע בבית הכנסת 'היזדים', לעצרת חיזוק והתעוררות, בראשות ראש הישיבה חכם משה צדקה והראשל"צ רבי שלמה משה עמאר | במהלך העצרת יצאו הרבנים בקריאת קודש לכלל ישראל לשמור את השבת למען קירוב הגאולה בקרוב ממש (חרדים)
בשל הנחיות פיקוד העורף והמתקפה מאיראן, בוטלו שיעורי התורה המרכזיים בירושלים • לראשונה זה זמן רב, בוטל השיעור המיתולוגי של הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת 'היזדים' • גם שיעורו של הראשל"צ הגר"ד יוסף בבית הכנסת 'יחווה דעת' יימסר ללא קהל • כל הפרטים על השידורים החיים ממעונות הקודש (חרדים)
במלאות 55 שנה להסתלקותו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי עזרא עטייה זצוק''ל, התקיימה בהשתתפות גדולי ישראל עצרת זיכרון לזכרו הטהור במסגרת שיעורו השבועי של הראשל''צ הגאון רבי יצחק יוסף, בבית הכנסת היזדים • צפו בתיעוד (חרדים)