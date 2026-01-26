בעיר הקודש ירושלים נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטשארנאביל נכד לבנו הרה"צ רבי פנחס ישראל טווערסקי בן לבנו הרב משולם זוסיא טווערסקי חתן המשפיע החסידי הרה"צ רבי נחמן בידרמן | בשמחה התכבדו הסבים בכיבודים הרמים, ולאחר מכן הסבו למסיבת לחיים ובהמשך לסעודת המצווה (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדו, הגיע האדמו"ר מוויז'ניץ בית שמש לביקורי הזמנה בבתיהם של האדמו"רים מקרעטשניף וטשארנאביל לזמינם אישית לשמחה הגדולה שתיערך ביום רביעי הקרוב בהיכל בית מדרשו הגדול של חמיו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ, בקריית ויז'ניץ בבני ברק, בהשתתפות רבבות חסידים (חסידים)
האדמו"ר מבית יצחק ספינקא, המתגורר בארה"ב, נחת השבוע בארה"ק, ומשדה התעופה עשה פעמיו ישירות לעיר אשדוד להשתתף בשמחת שבע הברכות האחרון לנכדת גיסו האדמו"ר מטשארנוביל, שם קודם ברוב שמחה, וכובד באמירת כל ברכות השבע ברכות, בסיום קם לריקוד נלהב עם החתן והמחותנים (חסידים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק, נחגגה בקול ששון וקול שמחה, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי בת הרה"צ ר' מנחם מנדל לעמבערגר, בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצוק"ל וחתן הגה"צ רבי ירמיה ניישלאס, אב"ד סערדהעלי. החתן נכד האדמו"ר מטשראנוביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי, חתן האדמו"ר מקאסן היללקרעסט (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד, נחוגה שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי החתן, נכד האדמו"ר, בן לחתנו הרה"ג ר' ישראל הורונצ'יק מראדושיץ בית שמש, עם הכלה בת עם בת האדמו"ר מראזלא | בשמחה השתתפו רבים מרבני העיר, וכן מקרובי המשפחה ובראשם האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)
'ועוסקין בחדוותא דיליה' - האדמו"ר מטשארנאביל בסיור בין הלומדים בסדר שעות רצופות כהכנה לקבלת התורה בהיכל ישיב"ק טשארנאביל באשדוד | האדמו"ר הביע קורת רוחו המרובה בתוך שיחתו עם אנשי הצוות הרוחני שהתלוו לסיור (חסידים - ישיבות)
"אור מופלא רום מעלה": במרכז החסידות ברובע ז' באשדוד, ערך האדמו"ר מטשארנאביל את מעמד ההדלקה ברוב עם הדרת מלך | לאחר ההדלקה ערך הרבי את השולחן הטהור לכבוד היום, עטור בבגדי שבת לתפארה לרגל שמחת החלאקה לכמה מנכדיו בלע"ה (חסידים)