במעמד רווי הוד, לאחר תפילת שחרית של יום ל"ג בעומר קיים האדמו"ר מויז'ניץ את המנהג העתיק והמסורתי של הירי ב'חץ וקשת' | המנהג, המיוסד על דברי חז"ל והזוהר הקדוש על כך שבזכותו של רשב"י לא נראתה הקשת בענן בימיו | לאחר מכן פצח האדמו"ר בשירה תוך שהוא מעודד בעוז את הריקודים (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, ערך האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג את השולחן הטהור לרגל ל"ג בעומר | במהלך הטיש פילפל האדמו"ר בדרוש ואגדה, כשהוא משלב גג על גג, מתורת הנסתר ותורת הנגלה יחדיו במשנת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | בסיום הטיש ירה הרבי חץ וקשת לעיני קהל עם ועדה כנהוג (חסידים)
אלפי חסידי צאנז השתתפו בהדלקה הרבתי ע"י האדמו"ר מצאנז, בהיכל הגדול במרכז קריית צאנז בנתניה | טרם מעמד ההדלקה הגישו נגידי החסידות כדי שמן זית להאדמו"ר שיצק לתוך המדורה, לאחר מכן העלה האדמו"ר שלהבת אש קודש במדורת האש תוך שהוא מפזז בעוז ומעודד השירה בדבקות עליונה | תיעוד (חסידים)