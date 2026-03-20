לאור המצב הביטחוני הקשה, התכנסו המונים השבוע בבית הכנסת 'היזדים', לעצרת חיזוק והתעוררות, בראשות ראש הישיבה חכם משה צדקה והראשל"צ רבי שלמה משה עמאר | במהלך העצרת יצאו הרבנים בקריאת קודש לכלל ישראל לשמור את השבת למען קירוב הגאולה בקרוב ממש (חרדים)
לאחר שהתפרסם בשם אחד מראשי הישיבות החשובות, על כך שהגאון חכם משה צדקה, מגדולי הדור הספרדיים, תומך באיזו צורה בחוק הגיוס, נכנסו מספר תלמידים למעונו של הרב צדקה, והוא תקף בחריפות: "מי שאמר ככה - רשע! אני מכחיש את הדברים ואני מקפיד עליו. תגידו לו שהקפידא שלי… לא כדאי לך" | צפו (חרדים)
במלאת ז"ך שנים להסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', התאספו תושבי בני ברק, לעצרת חיזוק והתעוררות לזכרו של האי צדיק| המעמד התקיים בבית מדרשו של המקובל הגאון רבי נתן בן סניור, רו"מ 'בני ציון', ובהשתתפות חבר המועצת הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', והגאון רבי יצחק אזרחי, מראשי ישיבת מיר המעטירה (חרדים)
באנטווערפן התכנסו ילדי בעלזא לעצרת מספד והתעוררות לזכרו של הילד היקר יהודה אלטר וייס ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים מחרידה בדרכו לבית התלמוד | הרבנים נשאו דברים והעניקו חיזוק לתלמידים | הרה"ג שלום רוקח, נכדו הגדול של האדמו"ר חיזק את הלבבות בשידור חי ממרחקים (חרדים)
קהל גדול מתושבי העיר בית שמש, השתתפו אמש (רביעי) בעצרת חיזוק והתעוררות שנערכה עם כלות י"א חודש לפטירתו במיטב שנותיו של איש החינוך והרבצת התורה, הרה"ג רבי יהודה מאיר מלכה זצ"ל, מטובי אישי החינוך בבית שמש שהעמיד תלמידים הרבה | צפו בתיעוד (חרדים)
המוני בני תורה השתתפו אמש (ראשון) בעצרת חיזוק והתעוררות לרגל הילולת הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל. אשר התקיימה בהיכל בית המדרש של קהילת 'חניכי הישיבות' בגבעת האנטנה - בית וגן | בעצרת נשאו דברים גדולי הרבנים שהרחיבו במשנתו של בעל ההילולא (חרדים)