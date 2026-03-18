נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף בטקס הזיכרון בבית חב"ד בונדי יחד עם ראש ממשלת אוסטרליה | "הטרוריסטים ביקשו להטיל פחד בעם היהודי ואנו משיבים בגאווה יהודית", אמר הנשיא, "הם ביקשו לפלג באמצעות שנאה דתית ואנו משיבים בסולידריות בין בני אדם בעלי מצפון מוסרי, מכל הדתות" (בעולם)
המשטרה עצרה חשוד בן 30 בחשד למעורבות באירועי ירי בחדרה. בביתו נתפס רכב ממוגן וציוד הסוואה והחקירה נמשכת | ביום ראשון השבוע בהלה אחזה בלומדי ה"כולל" בבית חב"ד המקומי בשל קליע ירי שפגע באחד החלונות (משטרה, בארץ)
מוקד הביטחון והחירום של חב"ד CWA נכנס לכוננות מיוחדת לקראת חודש תשרי: סמינרים, מאבטחים וקציני ביטחון מקומיים נפרסים מסביב לקהילות יהודיות ובתי חב"ד | ברקע: הכרזה על מדינה פלסטינית עלולה להצית גל אנטישמיות | כל הפרטים (בעולם)
היסטוריה בתולדות האי קוזומל: השבוע נחוגה בקול רינה והמון חוגג מעמד הכנסת ספר תורה מרגש בכיכר המרכזית בהשתתפות מאות תושבים, חברי הקהילה היהודית ונציגי העירייה | התושבים מציינים כי מדובר באירוע אדיר לקהילה היהודית במקסיקו (חרדים)
רחובותיה של העיר מדג'ין, קולומביה, לבשו חג השבוע, כאשר בעוז פיזזו המוני התושבים במעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס ברוב פאר והדר לבית חב"ד בעיר | במעמד האדיר השתתפו רבנים ושליחי חב"ד מרחבי העולם | צפו בתיעוד (חרדים)