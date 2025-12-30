הנהלת בתי המשפט מעדכנת על תיקון משמעותי בחוק שייכנס לתוקף ב-1 בינואר: צילום חשוד במעצר ופרסום תמונתו יחייבו אישור משפטי מיוחד או הסכמה בכתב | המטרה: הגנה על כבוד החשוד ומניעת פגיעה מיותרת לפני הגשת כתב אישום (חדשות משפט)
כוחות צה"ל מחטיבת יואב זיהו שני חשודים בניסיון הברחה בגבול מצרים. במהלך הפעילות ניסו החשודים לדרוס את הכוח; אחד נוטרל והשני נעצר. אין נפגעים לכוחותינו. החשוד העצור הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון (צבא)
הודעה משותפת לשירות הביטחון הכללי ולמשטרת ישראל על מעצר חשודים בפעילות "אלימה וחמורה" נגד אנשי כוחות הביטחון. מעשי החשודים, על פי ההודעה הרשמית, מהווים "סכנה חמורה לביטחון המדינה". צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה (ביטחון)
בחקירה של היחידה הארצית לחקירות בלהב 433 , בשיתוף מג"ב איוש ושירות הבטחון הכללי - נחשף קו הברחה של חומרים שאסורים במכירה לגורמי טרור ביהודה ושומרון | במסגרת החקירה נעצרו 4 חשודים אשר מעצרם הוארך מעת לעת, ונאספו נגדם ראיות לעבירות האמורות (חדשות, בארץ)
החשודים שנעצרו בחשד לריגול אחרי שר הביטחון, הגיעו בתחילה לאזור ביתו עם ציוד צילום, אך לא התקינו את המצלמות, ורק בפעם הנוספות - חזרו החשודים לעבר הבית ואספו את הציוד | החשודים שנעצרו בפרשה הם רועי מזרחי ואלמוג אטיאס, החשודים בריגול עבור איראן (חדשות)