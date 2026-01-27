בצל חרושת השמועות על "הפרשה הביטחונית החדשה" שצפויה לטלטל את מערכת הביטחון, הבוקר בית המשפט מתיר לפרסם פראפרזה על הפרשה - בצל צו איסור הפרסום הגורף | הפרשה נמצאת בחקירה משותפת של ימ"ר דרום והשב"כ (חדשות)
הודעה משותפת לשירות הביטחון הכללי ולמשטרת ישראל על מעצר חשודים בפעילות "אלימה וחמורה" נגד אנשי כוחות הביטחון. מעשי החשודים, על פי ההודעה הרשמית, מהווים "סכנה חמורה לביטחון המדינה". צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה (ביטחון)
פרשת ״קטאר גייט״ ממשיכה לצבור עור וגידים, כאשר מוקדם יותר היום, הוטל צו איסור פרסום עקב ידיעה שהתגלתה בפרשה, שעלולה לפגוע בביטחון המדינה | השופט מזרחי: ״אני סבור כי זהו מקרה קיצוני שבו יש לשמור מכל משמר על הצו״ (משפט)