על רקע ההסלמה במלחמת 'שאגת הארי', במשרד החוץ אומרים כי האיראנים החלו לנסות לפגוע באופן קונקרטי בשגרירויות ישראל בעולם | המנכ"ל אמר כי "הפעילות העוינת עלתה מאוד לא רק ברמת האיום - אלא גם בניסיון פגיעה קונקרטיים בהם" | לדבריו, "בשטח זוהו רחפנים שנשלחו לעבר השגרירויות" (בעולם)
לאחר הטבח הנורא באירוע החנוכה באוסטרליה, ישראל ביקשה ממדינות בעולם, בדגש על מדינות אירופיות, לתגבר את אבטחת אירועי חג החנוכה מחשש למעשי חקיינות לפיגוע באוסטרליה | גם נציגויות ישראל בעולם הונחו להימנע במהלך השבוע הקרוב מאירועי הדלקת נרות במתחמים פתוחים (בעולם)
ישראלי בן 22 נעצר בקוסומוי שבתאילנד בחשד למעורבות בפריצות לבתים ושוד תכשיטים בארץ | המעצר בוצע בשדה התעופה לפני שהצליח לעזוב את המדינה - אחרי בקשה רשמית שהוגשה על ידי שגרירות ישראל בבנגקוק (משפט, בעולם)
הפרקליטות האמריקנית מתכננת לדרוש עונש מוות נגד רוצח הישראלים בשגרירות האמריקנית בוושינגטון בחודש מאי האחרון | לפי הדיווח ב-CNN, התביעה תצטרך להוכיח את המניע האנטישמי - ולא אנטי-ישראלי, כדי שהבקשה תתקבל על ידי בית המשפט (חדשות)
מי שכיהן כשגריר ישראל באו"ם והוא מוערך מאוד בעולם הדיפלומטיה, צפוי לכהן שנה נוספת בתפקידו בגרמניה | שר החוץ יביא לאישור הממשלה הארכת כהונתו של רון פרושאור לשנה חמישית כשגריר ישראל בגרמניה (חדשות בעולם)