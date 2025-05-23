בעיר ואם בישראל בורו פארק, נערך השבוע הדינר השנתי לטובת מוסד החינוך 'בנות ציון' - דחסידי באבוב, את המעמד פיאר נשיא המוסדות, האדמו"ר מבאבוב בהופעתו הכבודה, ונשא מאמרותיו הק' לפני ציבור הנאספים | בסיום המעמד עברו התורמים הנכבדים מול פני הקודש לקבלת כוסית יין לברכה בצירוף ברכת קודשו לרוב הצלחה בכל מעשי ידיהם (חסידים)