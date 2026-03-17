דרמה לילית שהופכת למלכודת אש: למעלה מ-100 חסידי ברסלב פרצו הבוקר למתחם קבר יוסף בשכם ללא אישור, והם מתבצרים במקום תחת איום ממשי של לינץ' המוני | בעוד בעיר שכם נשמעות קריאות הסתה לצאת ולפגוע במתפללים, החסידים עטופים בטליתות ותפילין ומצהירים: "זה ייגמר בדם, לא נתפנה" (חרדים)
אלפים נכנסו הלילה, אור לצום עשרה בטבת, אל קבר יוסף בלב העיר שכם, לרגל פרשת השבוע, בה מוזכר פטירת יוסף הצדיק | הכניסה המיוחדת הייתה תחת שמירה אדוקה של כוחות צה"ל | במקום העתירו רבים בתפילות, ובחצר אף נערכו ריקודים סוערים בליווי מוזיקה כמיטב המסורת | לציין, כי מדובר בכניסה ראשונה לאחר קבלת ההחלטה ההיסטורית על חזרה לכניסות באור יום לקבר יוסף, לראשונה מאז הופסקו הכניסות הסדירות | ארי קופרשטוק הצטרף, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
חברי הכנסת ושרים רבים, דורשים להשיב בזמן הקרוב את הנוכחות היהודית לקבר יוסף שבשכם | לדבריהם: "קבר יוסף הצדיק בשכם הוא נכס היסטורי חשוב ביותר לעם ישראל, וכי מתחם הקבר והישיבה שהתקיימו במקום, הופקרו וננטשו לידי מחבלים" (חדשות)
אלפי בני אדם נכנסו ביום רביעי השבוע לקבר יוסף הצדיק שבשכם בכניסה הגדולה בשנה. את
הכניסה הובילו המשפחות השכולות של חללי צה"ל ונרצחי טרור | אביהם של הלל
ויגל יניב הי"ד אמר: "לסיים את המלחמה עד הניצחון, שדם ילדינו לא יהיה
לשווא" | יוסי דגן ראש מועצת שומרון: "ללמוד מיוסף הצדיק ויהשע בן נון,
להכות את אויבינו מכה ניצחת" | ארי קופרשטוק הצטרף לנכנסים, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)