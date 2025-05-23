המוני יהודים נכנסו השבוע, בספירת 'יסוד שביסוד', לתפילה בציון יוסף הצדיק בלב שכם, במעמד מרגש וחריג שנמשך עד לאור הבוקר • עם שחר, העתירו המתפללים בתפילת שחרית יוקדת ונלהבת מול זריחת החמה בשמי העיר, בזמן שהתושבים הערבים היו נצורים בבתיהם • הצלם ארי גרינבלאט מגיש תיעוד (חרדים)
אלפי בני אדם נכנסו ביום רביעי השבוע לקבר יוסף הצדיק שבשכם בכניסה הגדולה בשנה. את
הכניסה הובילו המשפחות השכולות של חללי צה"ל ונרצחי טרור | אביהם של הלל
ויגל יניב הי"ד אמר: "לסיים את המלחמה עד הניצחון, שדם ילדינו לא יהיה
לשווא" | יוסי דגן ראש מועצת שומרון: "ללמוד מיוסף הצדיק ויהשע בן נון,
להכות את אויבינו מכה ניצחת" | ארי קופרשטוק הצטרף לנכנסים, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)