הגה"צ רבי יצחק לאזאר, מגדולי מנהיגי קהילת ברסלב ביבניאל, הגיע בערב ראש חודש סיון למסע תפילות מרומם בטבריה | תחילה העתיר בדבקות בציון השל"ה הקדוש ואמר את תפילת השל"ה הידועה, ובהמשך פקד את ציוני הרמב"ם, רבי מאיר בעל הנס וקברי צדיקים נוספים בעיר, לעורר רחמי שמיים על הכלל והפרט (חסידים)
אדמו"רים, רבנים והמוני עמך בית ישראל נהרו בערב ראש חודש סיון לעיר הקודש טבריה, להעתיר בתפילת השל"ה המסוגלת בציונו הקדוש של מחבר התפילה הנודעת | בין גדולי התורה והחסידות שנצפו בתפילה: האדמו"רים מביאלה, זוועהיל וזלאטשוב, לצד הגה"צ רבי אלימלך בידרמן והגאון רבי חיים פיינשטיין, שהעתירו בתפילה בדבקות עילאית (חרדים)
ביום המסוגל, ערב ראש חודש סיון, הגיע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ לרחבת ציון השל"ה הקדוש בעיר הקודש טבריה | האדמו"ר נעמד עם קהל חסידיו בסמיכות מקום לציון, והעתיר ברוב דבקות את תפילת השל"ה הידועה עבור צאצאיו ועבור כלל ישראל | צפו בגלריה (חסידים)
בערב ראש חודש סיון התאספו בני האדמו"ר מויז'ניץ, במעונו של אביהם, ואמרו תפילת השל"ה יחד עם קבוצה נבחרת של נגידים | בסיום המעמד עברו הנגידים לפני הגה"צ אב"ד קריית ויז'ניץ, שהעניק לכל אחד תהילים מהודר בכריכת עור, מנחת שי מאביו האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים)
חסידי ויז'ניץ מארה"ק התכנסו ביום שלישי השבוע באונדיטוריום העירוני בעיר אלעד, לעצרת 'מגדל עוז' - יום החינוך, בו זכו לשמוע שיחת קודש מהאדמו"ר על חינוך הילדים, אחר השיחה אמרו יחדיו תפילת השל"ה, ובהמשך התפללו תפילת ערבית במקום (חסידים)
בערב ראש חודש סיון התקיים מעמד מרגש של "ועד הרבנים לענייני צדקה בארה"ק" בציונו של השל"ה בטבריה, בו התאחדו גדולי ישראל לתפילה מיוחדת על נפש צאצאינו | במהלך דברי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, גילה רז נפלה ששמע מהגרמ"י לפקוביץ אודות חינוך הילדים | צפו בתיעוד (חרדים)
מעמד נורא הוד של תפילה וזעקה אדירה, ובקשת רחמים למען כלל ישראל, התקיים השבוע, ערב ראש חודש סיון, בראשות הגאון רבי יצחק זילברשטיין, וחבר מועצת 'חכמי התורה' הגאון רבי שלמה מחפוד, בהיכל ביהמ"ד הגדול בשכונת 'רמת אלחנן' (חרדים)
רבבות בני ישראל, ועל צבאם אדמו"רים ורבנים, פקדו במהלך יום האתמול - ער"ח סיון, את ציון השל"ה הק', שם העתירו בדמעות שליש להצלחה בחינוך הילדים | מ. אדלר התמקם מבעוד מועד באזור, וחזר עם גלריה מרהיבה ומסכמת (חרדים)
חודש של תפילות ותחנונים, החל מהילולת הרה"ק מוויטעפסק בראשית החודש, ובהמשך בהילולת הרה"ק מקרעסטיר, רבי מאיר בעל הנס, ל"ג בעומר, שמואל הנביא, ועוד, מגיע לסיומו בער"ח סיון, עת עולים שלומי אמוני ישראל לפקוד את ציון השל"ה הקדוש הטמון בטבריה להעתיר בתפילות עבור חינוך הילדים | צפו מתיעוד מליל ערב ראש חודש (חרדים)