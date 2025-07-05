בחצר הקודש ויז'ניץ מציינים היום ו' אייר, את יום הבהיר - יום הולדתו ה-81 של האדמו"ר מויז'ניץ | הערב, לאחר תפילת ערבית יצא האדמו"ר אל פתח חדרו של אביו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, שם ספר ספירת העומר בנוסח המלבב מדור דור | צפו בתיעוד (חסידים)
במסיבת לחיים לרגל יום הבהיר ולרגל יום הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'לב שמחה' מגור זי"ע, אביו של האדמו"ר הנוכחי, הסביר ראש הישיבה הגר"ש אלתר את מנהגו המיוחד של הרבי זצ"ל לצעוד אחורנית בעלייה להר, כסמל לצורך להתנהג הפוך מהעולם בדרך לעלייה רוחנית | בהמשך זימרו החסידים 'כי אורך ימים' | צפו בתיעוד (חסידים)