חולשת אבטחה חמורה במכסחות הדשא הרובוטיות של Yarbo אפשרה להאקרים להשתלט מרחוק על מכשירים כבדים עם להבים, לצפות במיקומי GPS, לחשוף פרטי משתמשים ואף להפעיל שליטה על רובוטים שנמצאים אלפי קילומטרים מהתוקף | אחרי החשיפה והביקורת הציבורית, החברה הודיעה כי תתקן את המערכות ותעבור למודל שבו גישה מרחוק תתאפשר רק באישור המשתמש (בעולם)
אילון מאסק מצהיר כי טסלה נמצאת בעמדת זינוק לקראת פריצת הדרך המשמעותית ביותר בתחום הבינה המלאכותית - פיתוח "בינה כללית" (AGI) שאינה מוגבלת למשימות ספציפיות, אלא מחקה את היכולות הקוגניטיביות של האדם | לדבריו, דווקא ניסיונה של טסלה בעולם הפיזי - עם כלי רכב ורובוטים - יהפוך אותה לחברה הראשונה שתעניק ל־AI גוף מוחשי (טכנולוגיה)
ניתוח מקיף שנערך באוסטרליה על בסיס מאגר עצום של קודי אבטחה חושף מגמה מדאיגה: רוב האנשים בוחרים בקודים צפויים כמו תאריכי לידה, סדרות מספרים פשוטות וחזרות - מה שהופך את הטלפונים שלנו לפרצת אבטחה פתוחה לכל מי שיודע את הסטטיסטיקה (טכנולוגיה)