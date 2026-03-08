מזכיר המדינה מרקו רוביו אישר עסקאות נשק ב-8.6 מיליארד דולר לישראל ולקטאר באמצעות סעיף חירום. המהלך כולל מערכות לייזר מסוג APKWS של תאגיד BAE וטילי פטריוט, שנועדו להבטיח יתרון צבאי מוחלט מול איומי איראן הגוברים במזרח התיכון (תקיפה והגנה)
חטיבת ה-Bespoke של יצרנית רכבי הפאר חושפת את ה-"Scintilla" – גרסה חד-פעמית ומרהיבה של הפנטום, הכוללת מכסה מנוע שנחרט בלייזר במשך שעות ארוכות ומחווה יוצאת דופן לסמל הסטטוס המפורסם ביותר בעולם הרכב (רכב)
אחרי שנים של פיתוח חברת רפאל מסרה היום רשמית לצה״ל את המערכת המבצעית הראשונה של ״אור איתן״ - מערכת היירוט בלייזר | המערכת, שהוכיחה יכולות ליירט רקטות, פצמ״רים, כטב״מים ועוד, נמסרה למערך ההגנה האווירית של חיל האוויר - ותשולב בקרוב בתוך המערך | שר הביטחון: "זהו מסר שמהדהד עד טהרן, צנעא וביירות" (צבא)
הצי המלכותי משיק בימים אלו מערכת יירוט 'דרגון פייר' מבוססת לייזר שתיכנס לשירות מבצעי ראשון באירופה ב-2027; הוכח דיוק של פגיעה ב'מטבע מקילומטר'; העלות הנמוכה מכתיבה מציאות חדשה במאבק נגד כטמ"מים ורחפנים (בעולם, טכנולוגיה)
מערכת ההגנה האווירית "אור איתן", שפיתוחה הושלם לאחר ניסויים מקיפים, צפויה להיכנס לשימוש מבצעי ראשוני עד סוף השנה | ההישג מציב את ישראל בחזית הטכנולוגיה הצבאית העולמית ומבטיח יריוטים מדויקים בעלות נמוכה משמעותית (חדשות צבא)
האדמו"ר מטשערנוביל פקד הבוקר את ציון אביו זצ"ל, לרגל יום ההילולא החל ביום שבת קודש | האדמו"ר, שכידוע מתרחק מאור הזרקורים של המצלמות, נלכד בעדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר | פרחי החסידים שהבחינו בעבודתו של הצלם מאחורי החומות, מיהרו לשלוף מכיסיהם את פנסי הלייזר, והבהיקו אותם כלפיו למען יחדל ממלאכתו, אולם, על אף פנסי הלייזר רבי העוצמה, הצליח הצלם להגיש לפניכם תיעוד מרהיב מתפילתו של האדמו"ר, שמקומו גודר מבעוד מועד ע"י החסידים למען יעמדו מרחוק ויחזו בעבודתו (חסידים)
משרד הביטחון ורפאל הודיעו: פיתוח מערכת הלייזר "אור איתן" הושלם בהצלחה. המערכת יירטה רקטות, פצמ"רים ומל"טים בסדרת ניסויים ותיכנס לשימוש מבצעי בצה"ל עד סוף השנה. שר הביטחון כ"ץ: "ישראל הראשונה בעולם עם יכולת יירוט בלייזר – נקודת ציון היסטורית למעטפת ההגנה שלנו (צבא וביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך על ההישג המבצעי של כוחות הביטחון שנחשף היום על השימוש במערכת הלייזר המתקדמת של ישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל | אויבינו צריכים לחשוש לא רק מהיכולות שכבר פיתחנו, אלא גם מאלה שעוד נפתח (פוליטי)
במהלך מלחמת ׳חרבות ברזל׳, הובילו במפא״ת במשרד הביטחון, בחיל האוויר ובחברת רפאל תהליך פיתוח מואץ להפעלת מערכות יירוט חדשות באמצעות לייזר במסגרתו יירטו לוחמי מערך ההגנה עשרות מטרות אויב | במהלך המלחמה, חיל האוויר ובתוכו לוחמי ולוחמות מערך ההגנה האווירית למדו ופרסו בשטח את מערכות הלייזר, והביאו להישגי יירוט גבוהים במיוחד אשר הצילו חיי אזרחים והגנו על נכסים לאומיים (צבא וביטחון)