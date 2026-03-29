פריז וצפון צרפת כוסו במעטה דק של שלג במהלך הערב והלילה, כאשר הטמפרטורות בעיר האורות צנחו אל מתחת לאפס | שישה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים, אחד מהם נפל לנהר הקפוא ולא שרד | גל קור כבד במדינות נוספות באירופה, אלפי טיסות בוטלו (חדשות, בעולם)
נא לא להתעצבן: ""חשוב שהציבור ישמע אותי ולכן חשוב שאעלה למטוס ואגיע לארץ", כך תירץ האלוף במיל' עמוס ידלין את חזרתו לארץ במטוס צבאי, בזמן שלמעלה ממאה אלף ישראלים, חלקם חיילים שחשובים למאמץ המלחמתי, עדיין תקועים בחו"ל (חדשות)
שרת התחבורה רגב הצהירה על מבצע להשבת יותר ממאה אלף ישראלים התקועים בחו"ל ומבקשים לשוב הביתה | לפי התוכנית יצאו מספר מטוסים מישראל למספר מדינות כדי להיערך להשבת ההמונים הממתינים | אנשי שב"כ צפויים לצאת יחד עם צוותי האוויר על מנת לסייע בהשבתם בביטחה של הנוסעים | השרה הדגישה כי היא סבורה שמשרד האוצר צריך להעניק פיצוי לאותם ישראלים שנתקעו מחוץ לגבולות המדינה (חדשות)