קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אזעקות בלילה: האם ברכה על האוכל מצריכה נטילת ידיים, ומה יעשה מי שרוצה לקרוא תהילים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
אין זמן מתאים יותר מערב חג מתן תורתנו, כדי לדבר על תורה שכמעט נשתכחה מישראל, אך חיה ונושמת בזכותם של מתי מעט המחזיקים בה בכל כוחם | ה"ייקים", כפי שמכונים בפי כל יוצאי גרמניה ומערב אירופה, התהדרו במשך מאות שנים במנהגים ייחודיים, בטעמים שונים בקריאת התורה - ואפילו בהגייה ייחודית רק להם | בין המתנה של שלוש שעות בין בשר לחלב - למנורת נחושת בת שישה קנים, בני מדינות אשכנז מתהדרים בתורה שלמה של מנהגים ייחודיים - שלא תראו בשום מקום אחר (מגזין חג)