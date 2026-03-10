דו"ח חריג של מערך הסייבר הלאומי מתריע כי מודלי AI מתקדמים מסוגלים לאתר ולנצל פרצות אבטחה במהירות חסרת תקדים – ומורידים משמעותית את סף הכניסה לתוקפים. מה שמכניס לזירה גם כאלו ללא מומחיות טכנית עמוקה (טכנולוגיה)
ראש מערך הסייבר הלאומי חשף זינוק של 55% באירועי תקיפה מאז ה-7 באוקטובר. התוכנית הלאומית החדשה: גיוס בינה מלאכותית ומחשוב קוונטי לבלימת המערכה הבאה, שעלולה לשתק את המדינה ללא יריית כדור אחת. כל הפרטים על חומת המגן הדיגיטלית (בארץ, טכנולוגיה)
מערך הסייבר הלאומי מתריע מפני גל הודעות SMS באנגלית שנשלחו בשעה האחרונה לאזרחים רבים. מדובר בניסיון הטעיה עוין | במערך מבהירים: לא מדובר בפריצה למכשירים, אלא ב"ספאם" רחב. בכל חשש חייגו למוקד 119 (בארץ)
תאגיד השידור הישראלי הגיש תלונה רשמית למשטרה על התחזות בעקבות הודעת טקסט המתחזה להודעה מטעם התאגיד שהופצה בסוף השבוע האחרון | זאת לאחר שביום שישי פרצה סערה לאחר שהופצה הודעת SMS מזויפת המתחזה להודעה מטעם תאגיד השידור הישראלי שהכילה קישור זדוני וטענות שווא על שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (משטרה)
מתחילת השנה, סוכלו 85 ניסיונות חדירה ממוחשבת שבוצעו מצד גורמים איראניים, בניסיון לדלות מידע אישי מבכירים בישראל, בפעילות משותפת של שב"כ ומערך הסייבר הלאומי |התקיפות בוצעו בעיקר דרך אפליקציות כמו וואטסאפ, טלגרם ודואר אלקטרוני (בארץ)