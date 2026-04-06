הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
במערכת הביטחון מזהירים כי אין כיום מענה הרמטי למטחי ענק של טילים בליסטיים, גם עם מערכות ההגנה המתקדמות בעולם | קצב הייצור האיראני מוערך בכ-100 טילים בחודש - והאיום אינו מכוון רק על ישראל אלא גם על בסיסים אמריקניים באזור (חדשות)
במשך שנים, השימוש בלייזר כאמצעי לחימה היה נשמע כמו טכנולוגיה עתידנית, אבל במהלך המלחמה, מערכת ניסיונית של הלייזר - יירטה עשרות כטב"מים, ולקחה חלק בפעילות המבצעית של הגנ"א | אז איך הכול התחיל? איך התמודדו הלוחמים בלמידה מאפס בזמן לחימה? ועל התגובות של היירוט המבצעי הראשון | הפרטים המלאים (צבא)