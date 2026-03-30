שודדים הצליחו לגנוב מספר יצירות אומנות ששווין מוערך ב-9 מיליון יורו מבית בצפון איטליה, נכון לעכשיו הם טרם נתפסו | מדובר בשלוש יצירות שונות של שלושה אמנים, אחת מהן מוערכת לבדה בכשישה מיליון יורו | מערכת האזעקה הבריחה את השודדים, אולם אלו הצליחו כאמור לברוח עם השלל (בעולם)
היסטוריונים ברחבי העולם נרגשים מהממצא הארכאולוגי המפתיע בדמות ציור קיר תלת ממדי, שנחשף באתר חואקה יולנדה שבחוף הצפוני של פרו. הציור חושף סצנות של דגים, רשתות דייג, כוכבים ודמויות שונות על פני קיר באתר שהיה מקודש למצריים | בצל ההתלהבות, האתר נמצא תחת איום מיידי בשל פשיעה חקלאית והיעדר הגנה ממסדית - וחוקרים קוראים לממשלה לפעול בדחיפות לשימור המורשת ההיסטורית (בעולם)
הושלמה בנייתו של ארון הקודש הגדול ביותר בעולם בקרית הישיבה "עטרת שלמה" בראשון לציון | ארון הקודש נבנה עם מעל ל-2 טון כסף טהור, כאשר חלקי הכסף המוזהבים נוצרו באמצעות בכמות עצומה של זהב טהור 24 קראט | הערב יתקיים מעמד חנוכת הארון והכנסת ספר תורה, בהשתתפות אלפי תלמידי הישיבה (חרדים)