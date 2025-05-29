צפו בגלריה מסמטאותיה של שכונת 'מאה שערים' הירושלמית, עת צעדו עשרות אברכים בלבוש הנוסטלגי עם ילדיהם בני השלוש העטופים בטליתות, לצד עוגות דבש ריחניות אל עבר מרכז החסידות • בהמשך נראה האדמו"ר מתולדות אהרן מלמד את ילדי החמד את אותיות הא' ב' מתוך קדושה וטהרה, ובסיום האציל עליהם ברכת כהנים תחת טלית פרוסה (חסידים)
במעון קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 נערך מעמד נרגש, כשהאדמו"ר זכה לגזוז שערות ראשו של נינו היניק, בן לנכדו הרב מנדל הורוביץ, חתן הרה"צ רבי חיים ברוך הבלרשטאם חתנו של האדמו"ר | בהמשך, נצפה האדמו"ר לומד עם נכדו את האותיות הקדושות א' ב' וכו' כנהוג | בסיום ערך הרבי טיש לחיים, וזימרו ניגוני תודה להשי"ת על רוב חסדיו (חסידים)