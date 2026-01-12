נאסרי "טיטו" אספורה, מועמד הימין השמרני, נבחר לנשיא הונדורס וצפוי להיכנס לתפקידו ב־27 בינואר | אספורה זכה לתמיכתם של נשיאי ארה"ב וארגנטינה, והתחייב לשמר את שגרירות הונדורס בירושלים ולחזק את הקשרים עם ישראל | שר החוץ גדעון סער בירך אותו בשיחה טלפונית, ובה סיכמו השניים על חידוש היחסים בין המדינות לאחר תקופה של הידרדרות ביחסים (בעולם, מדיני)
מסמכים שחשפה לאחרונה ממשלתו של הנשיא חאבייר מיליי בהוראתו הישירה חשפו את העלמת העין של ארגנטינה מנוכחותו של מלאך המוות מאושוויץ ג'וזף מנגלה יימח שמו | המסמכים מוכיחים שארגנטינה ידעה היטב היכן הוא נמצא אך לא עשתה דבר כדי להביא למעצרו והתרשלה בחובתה להעמידו לדין | כל הפרטים (בעולם)
שר החוץ גדעון סער נפגש הערב בארמון הנשיאות בבואנוס איירס עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי | הנשיא אמר כי במהלך ביקורו בישראל בשנת 2026, הוא יחנוך את שגרירות ארגנטינה בירושלים | הדבר צפוי לקרות בתקופת האביב (מדיני)
הארגנטינאים יצאו לקלפיות בבחירות אמצע דרמטיות שנועדו להכריע אם הנשיא חאבייר מיילי יוכל להרחיב את כוחו בבית הנבחרים ולהמשיך ברפורמות הליברטריאניות השנויות במחלוקת, כאשר ארה"ב מותנית בהן סיוע כלכלי בסך 40 מיליארד דולר | החברה הארגנטינאית קרועה בין השכבות שצוברות רווחים מהצעדים הכלכליים לבין אוכלוסיות מוחלשות שסובלות מהתלכדות המדיניות ומהידוק החגורה התקציבית (בעולם)
כשנתיים לאחר שנבחר, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי זכה בניצחון סוחף בבחירות האמצע לפרלמנט, ניצחון שמעניק לו לגיטימציה להמשיך בדרך הכלכלית הקיצונית בה הוביל את המדינה | למרות ההפגנות וההתנגדויות של חלק מהארגנטינאים, הלילה הוכיח מיליי שהעם איתו | טראמפ לא שכח לברך את חברו (חדשות, בעולם)
ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה בנאומו במליאת הכנסת לנשיא ארגנטינה מיליי במילים אחדות בספרדית, ואמר כי הוא ונתניהו מסכימים על שני דברים: הזכות של היהודים להגן על עצמם והערכה לתמיכתו של מיליי בישראל (חרדים)
"אחיי ואחיותיי, ארגנטינה עומדת לצידכם בימים קשים אלה", פתח נשיא ארגטינה את נאומו במליאת הכנסת הערב. הוא תקף את היחס כלפי ישראל בעולם, לגלג על פעילת האקלים גרטה ("שכירת חרב") - והודיע על העברת שגרירות מדינתו לירושלים | נאומו הפרו-ישראלי הנלהב של נשיא ארגטינה במליאת הכנסת (בארץ)
נשיא הרפובליקה של ארגנטינה, חביאר מיליי, הגיע למשכן הכנסת והתקבל בטקס ממלכתי על ידי יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה ברחבת המשכן |הנשיא מיליי כתב בספר האורחים של הכנסת: "יחי עם ישראל!" | צפו בתיעוד האירוע החגיגי (מדיני)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום, עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, בלשכתו בירושלים | על פי הודעת לשכת רה"מ: "שני המנהיגים סיכמו להמשיך ולעמוד בקשר אישי והדוק ולהגביר את שיתוף - הפעולה בין שתי המדינות" (מדיני)
"כשאנחנו מסתכלים מה קורה בארגנטינה - רואים שיש לנשיא שם סיעתא דשמיא, בנוסף לניהול נכון של המדינה התגלו שם מרבצי זהב" | "כמו אלו שאינם יהודים, צריך לשמור על הערכים והמסורת ולא לזרוק את הטלית והתפילין" (פוליטי, חרדים)
נשיא ארגנטינה המבקר בישראל נועד עם ראש ממשלה ושמע ממנו סיפור מרתק על פגישתו הבלתי נשכחת עם הרבי מחב"ד זצ"ל לפני עשרות שנים | נתניהו הגדיר את הרבי במילים מיוחדות ואמר: "הרבי היה נפלא, נביא, עיני לייזר כחולות, אדם מדהים" (חרדים)
נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי קרא במהלך נאום שנשא במדריד, ספרד, "להרביץ לשודד המקומי", כשהוא מכוון לראש הממשלה מהשמאל הקיצוני פדרו סאנצ'ז | אמירה דומה של הנשיא הארגנטינאי לפני כשנה גררה אירוע דיפלומטי בין שתי המדינות (בעולם)
ברקע המתקפות המדיניות על ישראל מצד מדינות רבות באירופה, ישראל זוכה לחיבוק מדיני מהמדינה הדרום אמריקאית | נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, אוהב ישראל וידיד אמת שלה, יגיע בעוד כעשרה ימים לביקור בן שלושה ימים בישראל | הביקור צפוי להתקיים ב-9 ביוני (מדיני)