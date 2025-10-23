החסימות במירון והמתיחות הביטחונית בצפון מעוררות מחדש את דבריו המצמררים של מרנא ה'חתם סופר' על "קנאת ירושלים" • האם פעם אחר פעם אנחנו מקבלים תזכורת כואבת על הזנחת שער השמים והכותל המערבי לטובת קברי הצדיקים? • טור דעה נוקב על הכתובת המבהילה שעל הקיר, המנזרת רגלינו מהר ה' ומבקשת להשיב לירושלים את כבודה האבוד (חרדים)
ביום הילולת מרנא בעל ה'חתם סופר', התאספו מאות מבני ירושלים והמוני צאצאיו הנמנים על חצרות החסידים, בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות רחמסטריווקא בעיר, לסעודת הילולא קדישא בשילוב סיום הש"ס | במעמד נשאו דברי נועם חשובי הרבנים, שהרחיבו בדבריהם על כוחו הרב של בעל ההילולא בלימוד התורה ובהנחלתה לדורי דורות (חרדים)