מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג’אני, פנה במסר לעולם המוסלמי ברקע המלחמה מול ישראל וארה"ב | “למעט מקרים נדירים ובמסגרת עמדות פוליטיות בלבד, אף מדינה אסלאמית לא עמדה לצד העם האיראני”, התלונן לאריג'אני (בעולם)
איסלאמיסטים מלונדון מבקשים להשתלט על מבנה בית כנסת בן מאה שנים שעומד למכירה פומבית | בסרטון שפרסם אדם בלבוש סלאפי, הוא נראה מבקש להתרים את המוסלמים המקומיים כדי להפוך את המקום למסגד ומרכז איסלאמי, רח"ל (חדשות)
משרד הפנים הצרפתי פרסם היום את נתוני האנטישמיות לשנת 2025, כולל פירוט של אירועים מטרידים במיוחד, בהם; יהודי מזוקן שהוטח בו כיסא ורב שהותקף ברחוב העיר | עוד מצרפת: קריאות לרצח יהודים והאדרת היטלר - משרד הפנים הצרפתי לא מסתיר ונלחם בתופעת האנטישמיות המזעזעת ברחובות צרפת (בעולם)
נאביד אכרם, המחבל הצעיר שביצע ביום ראשון טבח המוני של יהודים בסידני בזמן אירוע חנוכה, עבר תהליך של רדיקליזציה לפני ביצוע המעשים הנוראים | לפי הדיווח ב'רויטרס', נאביד היה חלק מתנועה אסלאמית שמטרתה הייתה להפיץ את האסלם, ולאחר מכן עבר הכשרה בלימודי ערבית וקוראן | חברו שהכירו מגיל צעיר לפני תהליך ההקצנה, אמר שהוא בהלם מהאירוע (חדשות, בעולם)
"אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם" - זאת סיסמתם הרשמית של החות'ים בתימן | ובכל זאת, המערב ממשיך להזרים מיליונים ל"סיוע הומניטרי", כספים שבמקום להגיע לאזרחים הרעבים של תימן, משמנים את מכונת המלחמה של ארגון הטרור התימני | הצצה לחיים בצל ארגון הטרור החות'י (מגזין בבלי)
צעירה אמריקנית מטקסס, ולנטינה גומז בת ה-26, שמתמודדת לקונגרס האמריקני, פרסמה סרטון שבו היא מציתה את הקוראן ומצהירה כי בכוונתה "לשים סוף לאיסלאם" במדינתה | המעשה עורר סערה חריפה בעולם המוסלמי, ובכיר חות'י האשים אותה בקשרים עם "הלובי הציוני" ואף תקף את ארה"ב על יחסיה עם ישראל | גומז מתמודדת על מושב בקונגרס האמריקני ונחשבת מועמדת שולית שנוקטת בפרובוקציות - ולא בפעם הראשונה (בעולם)
ליד קבר הנביא סבלאן הקדוש לדרוזים, בכפר חורפיש שבגליל המערבי, מורה הדרך הדרוזי חסן עאמיר הציג טענה מרתקת: הדרוזים הם צאצאי עשרת השבטים שהוגלו על ידי תגלת-פלאסר השלישי האשורי בשנת 722 לפנה"ס; האמנם?! (היסטוריה)