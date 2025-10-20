חג שבועות מרומם עבר על חסידי פינסק קרלין בצל האדמו"ר. ההכנה החלה בעלייה לציון שמעון הצדיק ובמעמד הספירה האחרונה, לצד מראות קודש של הרבי הלומד במקומו המקושט בציצים ופרחים בערב החג | בטיש נעילת החג שולב גם שמחת ה'פארשפיל' לנכד האדמו"ר | לאחר הבדלה יצא האדמו"ר לרחובה של עיר לעריכת קידוש לבנה מתוך תחושת התעלות עילאית (חסידים)
באופן נעלה חגגו מאות חסידי פינסק קרלין את חג השבועות בצל קודשו של האדמו"ר | בערב החג פקד האדמו"ר בראש קהל עם קודש את ציון הקדוש של שמעון הצדיק, שם נשא תפילת רבים. בערב החג מסר הרבי שיחת חיזוק לכלל הבחורים, ובצאת החג, אחר השלחה"ט המרומם של 'נעילת החג' עברו כלל החסידים להתברך מפי הקודש | צפו בתיעוד ענק (חסידים)