בעיצומו של המאבק הציבורי נגד גזירות הגיוס, חבר מועצת חכמי התורה הגר"א סאלים יזם שיחת חיזוק מרגשת עם אימו של הבחור מאיר סבג, הכלוא בכלא צבאי, והדגיש: "הבחורים מוסרים נפשם למען התורה, כל עולם התורה מתפלל"| צפו בתיעוד בלעדי של השיחה המרגשת (חרדים)
נוכח הגזירות המרחפות על בני היהדות הנאמנה בארה"ק, ובפרט בגזירת הגיוס וקיצוץ הכספים מלחמם של אברכי הכוללים הממיתים עצמם באהלה של תורה, התאספו כלל אברכי 'מבצר הכוללים' בירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות לפני שוכן מרומים, למען יחוש ישועה לעמו הנאנקים תחת עול הגלות ומייחלים לישועת ה' בזמן קרוב | במעמד נשא דברים האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים | צפו בתיעוד מהתפילות והבכיות שוודאי קרעו שערי שמים (חרדים)