נשיא בית הדין הגדול, הגאון הרב דוד יוסף, מינה 13 הרכבי דיינים ייעודיים לדיני ממונות בפריסה ארצית. בעקבות שינוי חקיקה, בתי הדין הרבניים יחזרו לדון בסכסוכים כספיים ואזרחיים כבוררים מוסמכים, זאת ללא פגיעה בתיקי המעמד האישי ועל בסיס הסכמת הצדדים (חוק ומשפט, חרדים)
שבועיים אחרי מינויים של 21 דיינים חדשים לבתי הדין האזוריים, מונו אמש 7 דיינים ותיקים לכהן פאר בבית הדין הרבני העליון | המינויים התקבלו לאחר שהוועדה קיבלה את הצעתו של הראשון לציון, שהציג את רשימת המועמדים וזכה להסכמה מלאה מצד כלל חברי הוועדה | הצהרת אמונים של כלל הדיינים - בע"ה ביום שלישי הקרוב (בארץ, חרדים)