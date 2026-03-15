מתוך רגשי קודש נעלים, הניח האדמו"ר מסערט ויז'ניץ תפילין לנכדו חתן המצוות, הבחור כמר משה יהושע הגר, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר | לאחר התפילה ערך האדמו"ר טיש 'לחיים' מרומם, בו שוררו החסידים ניגוני הודיה ושמחה בחדותא דמצווה | בסיום המעמד ליווה קהל החסידים את הרבי למעונו בשירה ובזימרה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי סערט ויז'ניץ בחיפה, נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, בן לנכדו הרב חיים מאיר הגר, בן הרה"ג ר' ברוך הגר חתן האדמו"ר מויזניץ | האדמו"ר מסערט ויז'ניץ כובד בסנדקאות, ובאמירת הברכות כובד האדמו"ר מויז'ניץ | בהמשך נכנסו אל היכל הטישים לסעודת הברית בהשתתפות קהל רב שלבשו בגדי שבת לכבוד השמחה (חסידים)