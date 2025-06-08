ברוך דיין האמת: הלילה השיב את נשמתו הטהורה לבוראה האדמו"ר מסוקולוב קוצק, הרה"צ רבי דוד מורגנשטרן זצ"ל, והוא בן 71 בלבד | המנוח זצ"ל היה צאצא בן אחר בן ל'שרף' מקוצק זי"ע, ששימש כרב ואדמו"ר בשכונת רמת אהרן • בין בניו, מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן • קווים ראשונים לדמותו (דיין האמת)
לרגל
יום פטירתו של הרבי מקוצק-פילוב רבי
חיים ישראל מורגנשטרן זצ"ל
– שחל בתאריך י"ב
סיון - שורות קצרות על דמותו
של הרבי שעודד והמריץ את העלייה לארץ
ישראל | משנתו הסדורה על הקמת ארץ ישראל
דווקא ע"י
אנשים פשוטים ולא ע"י צדיקים גמורים – וגם ההצעה ההיסטורית של
הרבי בונים מפשיסחא לשר משה מונטפיורי
בעניין ארץ ישראל |
"ישראל אשר בך
התפאר"
