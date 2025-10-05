הפעילה האנטישמית גורשה בפעם השנייה מישראל, לאחר שהגיע אליה בצורה לא חוקית ופרובקטיבית. בשבדיה דווח כי בישראל התעללו בה בעת המעצר ומשרד החוץ פרסם לפני זמן קצר הודעת הבהרה המנסה למזער את הנזקים התקשורתיים (חדשות בעולם)
כחודש אחרי שכוחות חיל הים עצרו את הספינה ״מדלן״ עם הפעילה גרטה תונברג, משט נוסף יצא היום לעזה | הספינה ״חנדלה״ הפליגה בצהרי היום מנמל סירקוזה שבסיציליה כשעל סיפונה 15 פעילים פרו פלסטיניים, במטרה ״לשבור את המצור על עזה״ (בעולם)
כוחות של חיל הים השתלטו הלילה על ספינת הפעילים הפרו פלסטינית "מדלן" שעשתה את דרכה לעזה, וכל הפעילים נעצרו | שר הביטחון הנחה את צה"ל להקרין לפעילים את "סרטון הזוועות" מטבח חמאס | משרד החוץ: "כל נוסעי 'יאכטת הסלפי' בריאים ושלמים. סופקו להם כריכים ומים. המופע הסתיים" | ההשתלטות הלילית שלב אחר שלב (חדשות)
בישראל נערכים להגעת ספינת המחאה "מדלין" שעליה שנים עשר פעילים פרו-פלסטינים, שעל פי לוחות הזמנים העדכניים, היא צפויה להגיע סמוך לחופי עזה במהלך שעות הלילה | כוחות של שייטת 13 נערכים להשתלט על הספינה ולמנוע את הגעתה לרצועה | כך זה יתבצע - כל הפרטים (צבא)