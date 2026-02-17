למרות הגזירות הכלכליות על עולם התורה, בישיבת "באר התלמוד" לא חסכו והשקיעו בשבת התאחדות ברמה גשמית גבוהה במיוחד במצפה יריחו | במהלך השבת נשא ראש הישיבה משא השקפה נוקב על חובתו של בן תורה בענייני השעה בדורנו (עולם הישיבות)
המונים נהרו אמש לשמוח בשמחת בית 'פורת יוסף' - 'באר התלמוד', שמחת נישואי החתן ישראל מאיר מלכה, נכדו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף'. עב"ג הכלה בת הגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבות 'באר התלמוד' וראש האגון חיי עולם, ונכדתם של הגאון רבי שלמה בן שמעון זצוק"ל ולהבחל"ח חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יהודה כהן | בראש השמחה נצפו גדולי ישראל וראשי ישיבות לצד קהל תלמידים רב (חרדים)
ישיבת 'באר התלמוד' ב'חזון יחזקאל' חגגה את ימי ראש השנה באווירה מרוממת במיוחד, בהשתתפות בחורי הישיבה, רבנים בכירים ותושבי המושב שהצטרפו לתפילות המיוחדות |בזיץ מיוחד שערך ראש הישיבה לילה לפני ראש השנה, שרו הבחורים את השיר "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים", ובשיאו הגישו כמה בחורים לראש הישיבה את צווי הגיוס שנשלחו אליהם הביתה, והוא העלה אותם באש מתוך התהלבות דקדושה (עולם הישיבות)
אמש נערכה שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין לכלה נכדתו של חבר מועצת חכמי התורה, הגה"צ רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', בת לבנו הרה"ג ר' חנוך כהן, ראש ישיבות 'באר התלמוד' וחתנו של הגאון רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, עם החתן ישראל מאיר מלכה, נכדו של הגאון רבי שמואל בצלאל ראש ישיבת 'פורת יוסף - העתיקה' וחבר מועצת חכמי התורה, בן לחתנו הרה"ג ר' אברהם ישעיהו מלכה, ראש ישיבה לצעירים 'קניני התורה' בב"ב (חרדים)
בישיבת 'באר התלמוד' בירושלים נערך סדר לימוד מיוחד לכבוד הילולת ה'אור החיים' הקדוש, בהשתתפות 450 בחורים שלמדו בתורתו הקדושה במשך כשעתיים | בשיאו של הלימוד, הופיע נשיא הישיבה הגאון הרב יהודה כהן, ונשא דברות קודש לפני הבחורים (עולם הישיבות)
בעיה"ק ירושלים נחוגה אמש בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי בנו של ראש ישיבות 'באר התלמוד', ונכדם של חברי מועצת גדולי התורה | בשמחה הגדולה נטלו חלק רבנים, ראשי ישיבות לצד אישי ציבור בכירים | צפו בתיעוד מהשמחה הגדולה (חרדים)
במעמד מיוחד שנערך במעונו של הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של בני ברק וגאב"ד נוה ציון, צורפו עוד רבנים לכהן כחברי בד"צ נוה ציון | במעמד צורפו בנו וחתנו של הגאב"ד הגאון רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, שנלב"ע בחודש אדר האחרון | צפו בתיעוד (חרדים)