בקול רינה ותודה נחגגה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן, בת לבנו הגה"צ רבי משה קאהן, אב"ד החסידות בטבריה וחתן האדמו"ר ממעליץ, עב"ג החתן נכדו של אחיו, האדמו"ר מנחלת אהרן, בן לבנו הרה"ג ר' אהרן קאהן, חתן הגה"צ אב"ד סערדאהלי בית שמש | השמחה נחגגה בהיכל עזרת הנשים בבית המדרש החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |בקריאת התנאים כובד הסבא, האדמו"ר ממעליץ (חסידים)
בזמן שאלפים נוהרים אל חצה"ק תולדות אהרן בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, לא הרחק משם, מרחק נסיעה של כחצי שעה, גם ניכרת שמחת בית השואבה בשיא תפארתה ושמחתה, בהיכל ביהמ"ד של החסידות בבית שמש, שם התקיים המעמד בראשות האדמו"ר מנחלת אהרן, שאף פיזז בין הרוקדים, ושר ט"ו שיר המעלות כנהוג (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי מכנובקא בעלזא בבני ברק, נחוגה אמש שמחת נישואי נכד האדמו"ר, עם הכלה נכדת האדמו"רים מבערגסאז ונחלת אהרן | כמדי שמחה, גם שלמחה זו שיגר האדמו"ר מסקווירא את אחד מבניו כשליח במקומו לשמחה (חסידים)