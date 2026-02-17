חמאס נערך לפרסם בקרוב את זהות המנהיג הבא של ארגון הטרור, עם סיום הבחירות הפנימיות שנערכו לאחרונה, ההכרזה צפויה במהלך חודש הרמדאן | ההתמודדות בשלב הסופי היא בין חליל אל-חיה, לבין חאלד משעל, הנבחר מבין השניים יחליף את המועצה הזמנית שהוקמה בעקבות החיסול של סינוואר (העולם הערבי)
שיחה ישנה שהודלפה בין נשיא תימן לשעבר, עלי עבדאללה סאלח, לבין מי שהיה אז ראש הלשכה המדינית של חמאס, חאלד משעל, חושפת ביקורת חריפה שנשמעה כבר לפני שנים נגד ארגון הטרור | “הפסיקו את הרקטות. חסכו מהפלסטינים מעשי טבח”, דרש הנשיא ממשעל בשיחה (העולם הערבי)
קרע בין הזרוע הצבאית של חמאס עזה, ובין חאלד משעל ונציגי האחים המוסלמים השוהים בקטאר - לאחר שחצי מיליארד דולר שגויסו עבור עזה הושקעו בפועל בעסקאות נדל"ן ענקיות בטורקיה | בכיר חמאס סירב לפוצץ את הסיפור (העולם הערבי)
על אף הביקורת של משפחות חטופים, וההודעה הקטארית כי השיחות קרסו, בכירים בישראל מעריכים כי החיסול מקדם את הסיכוי לעסקת חטופים | במקביל, גל הירש הודיע הערב למשפחות חטופים כי "הנהגת חמאס המכונה ״חמאס חו״ל״ היוותה מכשול להשגת הסכם ושיבשה את הדרך לעסקה, הפרה סיכומים והערימה קשיים ומכשולים רבים" (מדיני)