בשעות האחרונות מופץ ברשתות החברתיות סרטון יוצא דופן של המוסד בשפה הפרסית, הקורא לאזרחי איראן לשתף פעולה נגד זרועות המשטר | המסר המרכזי ברור: דיווח על מיקומי כוחות הביטחון יוביל לפעולה ישירה של הארגון (חדשות צבא)
בצעד חריג ובזמן רגיש, דובר צה״ל בפרסית קורא לאזרחי איראן ליצור קשר עם צה״ל או המוסד דרך הערוצים הרשמיים ברשתות החברתיות | על פי ההודעה "מבקשים מהעם האיראני בבקשה לפעול אך ורק לפי שיטות יצירת הקשר הרשמיות שלנו וליצור איתנו קשר לגבי שיתוף פעולה" (צבא)
בחודש האחרון צץ לו חשבון מסתורי ברשת, המשלב הומור, אירוניה והדלפות מודיעיניות שמטרתן לערער את המשטר האיראני, והכל תחת השם - 'המוסד בפרסית' | באמצעות שני פרשנים בכירים המתמצאים בעולם המודיעין, בעולם הערבי ובנעשה באיראן ניסינו לבדוק מי עומד מאחורי החשבון המסתורי? ואם אכן זהו המוסד - מה גרם לו לצאת מהצללים? | וגם: התגובות באיראן לחשבון המסתורי (מגזין)