בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה, נחגגה בהתרגשות שמחת ה'חומש סעודה' לילדי החמד בני החמש | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, נשיא התלמוד תורה, יחד עם מחותנו האדמו"ר מביאלה, אשר להם צאצא משותף בשמחה הגדולה (חסידים)
בתלמוד תורה 'מחזיקי הדת' דחסידי בעלזא בנוף הגליל, ציינו השבוע בהתרגשות את מעמד 'מסיבת החומש' לילדי חמד מכיתה א' | את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו האדמו"ר מלעלוב ירושלים, שהגיע להשתתף בשמחת נכדו, חתן החומש אלימלך בידרמן ני"ו, הנמנה על תלמידי הת"ת | צפו בתיעוד (חרדים)
ברוב פאר והדר נחוגה מעמד ה'חומש סעודה' לילדי תלמוד תורה ויז'ניץ בבית שמש, בהשתתפות הורי וזקני התלמידים, והאדמו"רים מסקולען י-ם, לעלוב י-ם, ועוד | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבות ויז'ניץ בארה"ק, שהביא את ברכת קודשו של גיסו, האדמו"ר מויז'ניץ למעמד (חסידים)
בהיכל הטישים בחצה"ק נדבורנה, נחוגה ברוב פאר והדר מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד, צאן הקדשים מתלמוד התורה 'תפארת מרדכי' - נדבורנה | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מנדבורנה, אשר אחד מנכדיו ג"כ היה מחתני התורה | במעמד השתתפו לצד ההורים והסבים הנרגשים, הגאון רבי יצחק ישעיהו וייס, גאב"ד נווה אחיעזר, והאדמו"ר מזידטשוב מחותנו של האדמו"ר מנדבורנה | במעמד ישבו ילדי החמד במזרח בית המדרש, והרבי ישב ממולם בצד מערב (חסידים)