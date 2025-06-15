במעמד מרומם בערב חג השבועות בשכונת נווה אחיעזר בבני ברק, חגגו המונים את הכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש חב"ד בשכונה | רבנים, שלוחים ואישי ציבור מכל העדות עלו בזה אחר זה לכתיבת האותיות בבית השליח הרב מנחם מענדל קסטל | סיקור ותיעוד (חסידים)
בהיכל הטישים בחצה"ק נדבורנה, נחוגה ברוב פאר והדר מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד, צאן הקדשים מתלמוד התורה 'תפארת מרדכי' - נדבורנה | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מנדבורנה, אשר אחד מנכדיו ג"כ היה מחתני התורה | במעמד השתתפו לצד ההורים והסבים הנרגשים, הגאון רבי יצחק ישעיהו וייס, גאב"ד נווה אחיעזר, והאדמו"ר מזידטשוב מחותנו של האדמו"ר מנדבורנה | במעמד ישבו ילדי החמד במזרח בית המדרש, והרבי ישב ממולם בצד מערב (חסידים)